РИАМО – 11 июн. Российская православная церковь будет восстанавливать все исторические храмы в стране, это также поспособствует возвращению людей в заброшенные деревни и села, сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

«Мы знаем, что есть целый ряд храмов, где раньше проживали люди, а сейчас там людей практически нет. И вот что делать с такими памятниками – их восстанавливать, их консервировать или их уничтожать? Позиция церкви заключается в том, что их все надо восстанавливать. Если люди там сейчас не живут, это не значит, что они не станут там снова жить, если храм будет восстановлен. И у нас есть очень много примеров того, как то или иное село, та или иная деревня погибала, люди оттуда уезжали, все больше и больше домов пустело, а потом начиналось восстановление храма, и вокруг этого проекта собирались люди», - сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в РПЦ считают, что надо восстанавливать все церковные памятники. Он уточнил, что определенный дисбаланс есть даже в Москве: в центре есть много исторических храмов, но там не проживает много людей, а в спальных районах исторических церквей либо мало, либо вообще нет, поэтому там строят новые храмы в шаговой доступности.

Митрополит Волоколамский уточнил, что РПЦ будет восстанавливать храмы. По его словам, основной источник финансирования - пожертвования верующих. Кроме того, много проектов реализуется совместно с государством.