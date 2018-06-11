РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. Жительница подмосковного Дзержинского попросила руководство кафе «Сказка» ликвидировать места для курения около заведения, которое находится в детском парке на улице Ленина, об этом она сообщила в группе «Подслушано в Дзержинском» в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, кафе «Сказка» расположено на территории детского парка и в паре метров от курения находится детская площадка.

«Обращаюсь к вам с просьбой ликвидировать место для курения своих посетителей. Охранник сказал, что данная территория не в его зоне ответственности, что якобы территория частная. Так же непонятно для кого был установлен туалет, да еще и с временем работы. Для посетителей парка он закрыт, сначала туда ходили рабочие, а теперь работники кафе. Очень надеюсь, что хозяйка чудо-кафе увидит данный пост и предпримет соответствующие меры», - написала жительница.

Она добавила, что в противном случае она будет писать жалобы во все инстанции.

«У нас было место для курения на противоположной стороне, поступили жалобы, поэтому его перенесли. А на том месте, где сейчас место для курения, ничего не слышно и не видно. В паре метров не находится детская площадка, будем говорить по факту», - написал в ответе в комментариях директор кафе «Сказка» Юрий Гагарин.

Он подчеркнул, что ни одного замечания не было в сторону гостей и хозяев ресторана, что в месте для курения шумят, ругаются. Все мероприятия проходят прилично. В кафе отличная шумоизоляция, даже когда музыка включена на максимум, на улице ничего не слышно.

«Работники кафе не ходят в общественный туалет. Все посетители парка приходят в ресторан с просьбой посетить туалет, в чем мы не отказываем. На данный момент туалет под пользованием охранников и все вопросы вы можете задавать именно им», - добавил Гагарин.