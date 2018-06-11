РИАМО - 11 июн. Туристы прекратившего деятельность московского туроператора Raduga Travel могут получить экстренную помощь в случае возникновения проблем с вылетами или заселением в гостиницу в ассоциации «Турпомощь», сообщается на сайте Ростуризма.

С понедельника в столице туроператор Raduga Travel приостановил свою деятельность и рекомендует всем, купившим путевки на отдых, обратиться в страховую компанию «Орбита» в Москве. Такое решение принято компанией в связи с невозможностью исполнить обязательства по договорам о реализации туристского продукта по не зависящим от нее причинам.

«В связи со сложившейся ситуацией Федеральное агентство по туризму информирует о следующем. Согласно информации, полученной от туроператора ООО «Радуга Трэвел Центр», вылеты туристов по линии указанной организации к местам отдыха с 11 июня 2018 года не будут производиться. Последний борт вылетел из Москвы 10 июня 2018 года, туристы не имеют проблем с заселением», - говорится в сообщении.

Те туристы, которые находятся за рубежом, обеспечены обратными авиабилетами, и основная их часть вернется на территорию Российской Федерации до 17 июня 2018 года.

«Вместе с тем в случае возникновения проблем с обратными вылетами, а также с незаселением/выселением из отелей туристы имеют право на получение экстренной помощи в установленном порядке. Для получения экстренной помощи необходимо обратиться в ассоциацию «Турпомощь», - уточняется на сайте.

Гражданская ответственность ООО «Радуга Трэвел Центр» за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 100 миллионов рублей в страховых организациях АО АСК «Инвестстрах» и ООО СК «Орбита».

Информация о порядке получения страхового возмещения будет опубликована вместе с соответствующим решением (приказом) Ростуризма об исключении сведений об ООО «Радуга трэвел центр» из единого федерального реестра туроператоров 13 июня 2018 года.

Туристы могут воспользоваться телефонами: Ростуризм — +7 (495) 607 35 11, ассоциация «Турпомощь» — + 7 (499) 678 12 03, посольство Российской Федерации в Турецкой Республике — + 90 531 261 64 46, Генеральное консульство Российской Федерации в Анталье — + 90 541 417 87 78.