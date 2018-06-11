РИАМО - 11 июн. В День России в столице ожидаются гроза и ветер с порывами до 20 метров в секунду, местами пройдут кратковременные дожди, непогода сохранится и 13 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во вторник, 12 июня, в столице ожидаются гроза и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит от 12 до 14 градусов, а днем – 21-23 градуса», - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует москвичам быть осторожнее и избегать шатких конструкций.

Дождливая погода сохранится и 13 июня: столицу ждут кратковременные осадки, возможны грозы. Температура ночью - от 13 до 15 градусов, днем потеплеет до 18-20 градусов.

Улучшение погоды синоптики обещают с 14 июня. По 16 июня осадков не ожидается, а дневная температура будет колебаться от 17 до 25 градусов. Ветер тоже утихнет: его скорость не превысит восьми метров в секунду.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра утром и в течение дня 12 июня.