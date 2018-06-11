РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Жительница подмосковного Подольска пожаловалась, что водитель автобуса на маршруте №18 «Улица Юбилейная – Цементный завод» курил в присутствии пассажиров, административная комиссия примет решение о применении к нему мер, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что 4 июня 2018 года около 9 утра водитель автобуса на маршруте №18 «Улица Юбилейная – Цементный завод» курил в салоне автобуса на своем рабочем месте между остановками «Площадь Ленина» и «Дворец Пионеров». Администрация горокурга рассмотрела жалобу на обслуживание на автобусном маршруте №18.

«Водитель, работавший на маршруте №18 4 июня 2018 года в первую смену на автобусе, определен. Ввиду невозможности в настоящее время документально подтвердить либо опровергнуть факт курения в салоне автобуса, в целях профилактики водителя пригласили на заседание административной комиссии, с ним провели дополнительный инструктаж и разъяснили, что курить в салоне автобуса как во время остановок, так и во время движения нельзя», – сказал замглавы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Он уточнил, что по результатам работы комиссии будет принято решение о применении к водителю мер административного либо материального воздействия.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.