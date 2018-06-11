РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. В Нескучном парке подмосковного Подольска творческое объединение «Свои» совместно с проектом «Муза Подольска» проведет квартирник, на котором можно будет послушать живую музыку, стихи, поучаствовать в мастер-классах по рисованию, сообщается в группе «Творческое объединение «Свои» в соцсети «ВКонтакте».

«В Нескучном парке Подольска 16 июня состоится квартирник со «Своими» и «Музой Подольска». Гостей ждет трехчасовая музыкальная программа, поэзия, мастер классы по рисованию, вкусная еда и напитки», - говорится в сообщении.



Вход бесплатный. Мероприятие пройдет на территории Нескучного парка по адресу: Подольск, улица Февральская, 65, с 16:00 до 19:00.