РИАМО - 11 июн. Телеведущий Иван Ургант пояснил, что приехал с семьей в Израиль на два дня и отметил, что не планирует уезжать из России, сообщает Газета.ru.

Ранее СМИ сообщили, что Ургант прилетел в аэропорт Бен-Гурион 10 июня и официально стал новым репатриантом, он получил удостоверение личности гражданина Израиля.

«Друзья! Подписчики! Спасибо всем за такое волнение и беспокойство. Я действительно уехал в Израиль... На два дня», - написал Ургант в Instagram.

Он уточнил, что не планирует уезжать из России, и попросил не пугать сообщениями о «мифической эмиграции» его бабушку.

«Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь», - добавил Ургант.

При этом напрямую информацию о якобы получении нового гражданства телеведущий не опроверг.