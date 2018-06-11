РИАМО - 11 июн. Глава Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционный политик Илья Яшин подал в Мосгоризбирком документы на выдвижение кандидатом в мэры столицы, всего на данный момент документы подали 10 человек, сообщает «Интерфакс».

«Яшин подал документы как самовыдвиженец», - говорится в сообщении.

По данным на 11 июня, документы на выдвижение кандидатами в мэры столицы подали 10 человек, среди них семь самовыдвиженцев.

Мосгоризбирком будет принимать документы для регистрации кандидатов до 18:00 3 июля.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября 2018 года. Об участии в выборах уже объявили действующий мэр города Сергей Собянин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, космонавт Сергей Ревин, журналист Антон Красовский и предприниматель Герман Стерлигов.