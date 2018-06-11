РИАМО - 11 июн. Информация о взрыве газа в жилом доме на юго-западе Москвы не соответствует действительности, несущие конструкции дома в результате пожара не повреждены, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы «Мосгаза».

Он уточнил, что в 13:17 в центральное диспетчерское управление АО «Мосгаз» поступила заявка о пожаре в доме по адресу: 1-я Дубровская, дом 14, строение 1.

«Бригада аварийно-спасательного формирования АО «Мосгаз» оперативно прибыла на место. Специалисты «Мосгаза» провели проверку и установили, что хлопка газа не было, бытовой газ не является причиной пожара. Все элементы системы газоснабжения в порядке», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что несущие конструкции дома не повреждены.

«На месте происшествия работают все экстренные службы города. В настоящий момент причина пожара устанавливается», - добавил собеседник агентства.

Ранее в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 1-я Дубровская, 14. Происходило загорание на пятом этаже. Возгорание было ликвидировано.

В ходе тушения пожара были спасены четыре человека, один пострадал.