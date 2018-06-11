РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. В подмосковном Подольске 12 июня откроется арт-выставка современного искусства «Я автор...», сообщается в группе выставки в соцсети «ВКонтакте».

«Мы решили провести арт-выставку современного искусства под названием «Я автор...» и в связи с этим приглашаем вас в гости. Открытие состоится 12 июня в 18:00 по адресу: Подольск, улица Кирова, 39Б, ресторан «Триумф». На ней будет много отличных художников и интересных ребят со своими картинами, будут дарить подарки, состоится фуршет», - говорится в сообщении.

Гостей ждут незабываемые впечатления, много новой информации о современном искусстве, приятные знакомства и хорошее настроение. Выставка будет проходить с 12 по 19 июня.