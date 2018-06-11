РИАМО - 11 июн. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на 139 километре трассы М-9, в результате аварии пострадали шесть человек, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 14:21 на 139 километре автодороги М-9 произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии ранены шесть человек», - говорится в сообщении.

Ведомство призывает водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.