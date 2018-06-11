РИАМО - 11 июн. В доме на 1-ой Дубровской улице в столице потушили пожар на площади 40 квадратных метров, в результате происшествия один человек пострадал, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

Ранее в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 1-я Дубровская, 14. Происходило загорание на пятом этаже, были спасены два человека.

«Принятыми мерами в 13:56 пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров. В ходе тушения пожара были спасены четыре человека», - говорится в сообщении.

В результате пожара один человек пострадал.