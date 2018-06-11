РИАМО - 11 июн. Спасатели приступили к ликвидации возгорания на 1-ой Дубровской улице в столице, пожар был локализован в 13:51, удалось спасти двух человек, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

Ранее в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 1-я Дубровская, 14, корпус 1.

«Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 40 квадратных метров. Два человека спасены», — говорится в сообщении.

Пожар локализован в 13:51. Дальнейшая информация уточняется.

Как добавляется на сайте столичного главка МЧС России, загорание происходит в квартире на пятом этаже.