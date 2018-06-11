РИАМО - 11 июн. На ВДНХ, возле ТСХА и в Тушине в столице прошел дождь, температура в Москве составляет плюс 15,6 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

День перевалил за полдень, а небо затянуто облачностью. На главной метеостанции города, ВДНХ, температура повысилась почти на 3 градуса и составляет плюс 15,6 градуса, столько же и в центре - на Балчуге. Самая низкая температура в районе МГУ, где в 12 часов было зафиксировано плюс 14,3 градуса.

«В районе ВДНХ, ТСХА и Тушино идет дождь. Атмосферное давление в пределах нормы, относительная влажность воздуха 63%. Ветер слабый», - говорится в сообщении.