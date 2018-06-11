РИАМО - 11 июн. В здании на 1-ой Дубровской улице в столице днем в понедельник произошел пожар, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

«В оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 1-я Дубровская, 14, корпус 1», — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте столичного главка МЧС России, пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли и приступили к тушению загорания в квартире на пятом этаже.

Сведений о пострадавших не поступало.