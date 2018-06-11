РИАМО - 11 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра утром и в течение дня 12 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 9:00 12 июня.

«Желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра также объявили на всей территории Центрального федерального округа.

Ранее ГУ МЧС по Московской области призвало жителей Подмосковья быть осторожными на улице 12 июня из-за грозы и сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду,