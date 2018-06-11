РИАМО – 11 июн. Жители России смогут подавать жалобы в Роспотребнадзор через многофункциональные центры в случае, если соответствующий законопроект примет Госдума, сообщается на сайте «Российской газеты».

«Госдума готовится рассмотреть в первом чтении законопроект, по сути, подключающий МФЦ к системе защиты прав потребителей. В многофункциональных центрах откроются пункты консультации, где гражданину расскажут, как защитить свои права в споре с продавцами чего-либо. А через сам МФЦ можно будет подать жалобу в Роспотребнадзор», - говорится в сообщении.

Соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» предлагает внести группа депутатов Госдумы. Инициатива запланирована к рассмотрению в первом чтении на 14 июня.

По официальным данным, ежегодно в Роспотребнадзор поступает более 750 тысяч обращений от граждан по вопросам их защиты как потребителей товаров и услуг. Как отмечается в пояснительной записке к документу, при этом часто граждане не осведомлены о возможных способах подачи жалобы, либо не имеют технических возможностей для ее направления и попадаются в руки негосударственных посреднических организаций, обещающих оперативное содействие в рассмотрении жалобы, но в конечном итоге выставляющие приличный счет за свою активность.

Если же человек хочет сам защищать свои права, проект облегчит ему возможность обращения в государственные структуры. Документ закрепляет возможность для граждан подавать жалобы через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Предлагаемые изменения в закон позволят гражданам по новой, удобной для них процедуре обжаловать действия, связанные с нарушением различных требований по качеству и безопасности (в том числе санитарной и пожарной) в различных сферах: услуги, оказываемые в торговых и развлекательных центрах, туристические услуги и так далее», - добавляется на сайте.

Законопроектом также предусматривается возможность осуществления консультирования по вопросам защиты прав потребителей.