РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. В течение лета в Нескучном парке подмосковного Подольска будет работать научно-познавательный музей «Мотай на ус», в котором дети смогут провести физические и химические опыты, сообщила «РИАМО в Подольске» директор музея Наталья Хаванская.

«Научно-познавательный музей «Мотай на ус» начал работать в Нескучном парке и привез туда практически всю экспозицию. Это полюбившийся всем рисующий маятник и его братья - песочный и магнитный маятники, занимательные головоломки, черная дыра и воздушная пушка, система рычагов и подвесы. Гостей ждет много познавательного и занимательного», - сказала Хаванская.

Она отметила, что в заключение каждой экскурсии будут показывать блок опытов - горение, вакуум, сверхнизкие температуры.

По ее словам, музей будет работать в Нескучном парке на Февральской, 65, с 12:00 до 17:00 на выходных в режиме работы парка, а в четверг и пятницу по записи.