РИАМО – 11 июн. Агентство «ТурСтат» проанализировало данные по въездному туризму в Россию за первый квартал 2018 года, больше всего поездок было совершено туристами из Китая, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Въездной туризм в Россию в этом году растет за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии.

«Китай (216 тысяч поездок, плюс 18% по сравнению с первого квартала 2017) и Южная Корея (34 тысяч, плюс 48%) лидируют по росту въездного туризма в Россию в 2018 году по итогам первых трех месяцев», - говорится в сообщении.

Финляндия, Польша, Эстония и Германия стали лидерами среди стран Евросоюза по числу въездных туристских поездок в Россию за три месяца 2018 года.

Общее число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию за три месяца года составило 4,3 миллиона, а за весь прошлый год - более 24 миллионов.