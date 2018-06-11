РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. Из-за прорыва трубопровода в подвале в доме №57 микрорайона Белая Дача в подмосковных Котельниках не будет воды до 14 часов понедельника, сообщается на официальной странице в Instagram пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые жильцы дома №57 микрорайона Белая Дача! В связи с порывом трубопровода в подвальном помещении была приостановлена подача воды. В настоящее время ведутся восстановительные работы», - говорится в сообщении.

Накануне работы провели на наружных сетях. Подача воды будет запущена в понедельник до 14:00.