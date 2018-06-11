РИАМО - 11 июн. В Москве в день открытия фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах площадку посетили около 25 тысяч человек, зрителей приветствовали звезды футбола и официальный талисман чемпионата мира по футболу Забивака, говорится в сообщении пресс-службы FIFA.

«По информации организаторов, около 25 тысяч болельщиков в течение дня посетило площадку фестиваля болельщиков FIFA в Москве в день открытия (10 июня). Помимо 20 живых музыкальных исполнений зрители увидели чемпиона мира FIFA Марселя Десайи и лучшего бомбардира в истории российского футбола Александра Кержакова», - говорится в сообщении.

Послы фестиваля болельщиков FIFA поприветствовали зрителей вместе с руководителем департамента спорта и туризма Москвы Николаем Гуляевым и официальным талисманом чемпионата мира по футболу FIFA Забивакой. Десайи также вынес на сцену Кубок победителей чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

«Это потрясающе, что сегодня здесь так много людей, которые наслаждаются чемпионатом мира в таком чудесном месте. И это совершенно бесплатно. Хотя ожидание турнира уже чувствуется, в оставшиеся до стартового матча дни оно станет лишь сильнее. Видя все это, уже сейчас можно сказать, что Россия успешно стартовала», - отметил Десайи.

Кержаков добавил, что гордится тем, что Россия принимает чемпионат мира по футболу.

«Сейчас, за четыре дня до старта турнира его приближение очень хорошо чувствуется, и сегодняшнее мероприятие лишний раз показывает огромный интерес к чемпионату в России. Уверен, что стадионы будут заполнены, а болельщики также будут наслаждаться прекрасной атмосферой на фестивале болельщиков FIFA вместе с фанами со всего мира», - добавил Кержаков.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».