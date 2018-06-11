РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 июн. Команда, составленная из спортсменок отделения хоккея на траве спортивной школы подмосковного Королева и их родителей, вошла в пятерку лучших на забеге в поддержку сборной России на ЧМ-2018 в Москве, сообщается в аккаунте СШОР «Королев» в Instagram.

Забег в поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу «Никто, кроме вас» прошел в понедельник на стадионе «Янтарь» в Москве. Забег был организован компанией Run World Run при поддержке Российского футбольного союза.

«Спортсменки отделения хоккея на траве и их родители приняли участие в забеге и вошли в пятерку лучших! Поздравляем с отличными результатами!» - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».