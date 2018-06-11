РИАМО – 11 июн. На территории при храмах должны быть туалеты, чтобы их в случае необходимости могли посетить прихожане и дети, сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Илларион.

Ранее в интернете появилась петиция против устройства в храмах туалетов.

«Насколько я понимаю, петиция направлена против того, чтобы туалеты устраивались в зданиях храмов, а вот что касается устройства туалетов при храмах, то я считаю это жизненной необходимостью, причем это касается не только холодных стран, это касается и теплых стран. Богослужения у нас продолжительные, мы призываем людей приходить к началу службы, уходить после конца службы», - сказал Илларион в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что при храмах должны быть созданы условия, чтобы прихожане могли воспользоваться туалетом в случае необходимости, это относится и к детям.

По словам Иллариона, туалет должен быть в шаговой доступности, чтобы прихожанам не приходилось искать ближайший в ресторанах или в других местах.