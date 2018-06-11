РИАМО - 11 июн. К чемпионату мира по футболу в Москве появился специальный тариф на велопрокат «Fan 2018», который будет удобен для приезжающих в город на несколько дней, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С 11 июня по 15 июля 2018 года, в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA, вводится специальный тариф на велопрокат под названием «Fan 2018». Тариф будет удобен для тех, кто приезжает в Москву на несколько дней и планирует в это время пользоваться велопрокатом», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данный тариф позволяет подключить доступ к системе проката за 350 рублей, где все поездки в эти три дня будут бесплатными не до 30 минут, а до 60 минут.

По его словам, по новому тарифу гости столицы смогут пользоваться велосипедами три дня за 350 рублей, при этом в стоимость входит один час проката, а дальнейшее использование велосипеда осуществляется по стандартному тарифу.

«Изменение тарифа организовано для того, чтобы гостям столицы было удобно передвигаться по городу во время проведения чемпионата. Чтобы они могли посмотреть как можно больше достопримечательностей и красот нашего города, используя быстрый и экологичность вид транспорта», - добавил собеседник.

Он отметил, что уже в этом сезоне пользователи велопроката совершили более 1 миллиона поездок.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».