РИАМО - 11 июн. В столице этим летом начнет работать культурно-спортивный центр Nike BOX Msk, посетить мероприятия центра смогут обладатели карты «Тройка», сообщается на едином транспортном портале Москвы.

Летом в Москве заработает культурно-спортивный центр Nike BOX Msk, где будет проходить множество спортивных и культурных мероприятий: ежедневные тренировки Nike Running Club и Nike Training Club, уличные футбольные и баскетбольные турниры, воркшопы и открытые встречи с известными российскими и зарубежными атлетами, художниками, музыкантами, а также вечеринки Nike Sportwear.

«Департамент транспорта совместно с компанией Nike реализовал сервис, с помощью которого любой обладатель карты «Тройка» сможет посетить мероприятия спортивного центра. Для этого необходимо выбрать интересующее событие на сайте nikemoscow.com и ввести номер своей карты «Тройка». На входе в спортивный центр достаточно будет приложить свою карту к считывателю», - говорится в сообщении.

Также к открытию спортцентра Nike BOX Msk выпустят лимитированную серию карты «Тройка x Nike».

«Для того, чтобы эта карта («Тройка» - ред.) была еще более интересна горожанам и гостям столицы, мы ее постоянно развиваем. Теперь те, у кого есть карта «Тройка», могут с легкостью попасть на мероприятия спортивного центра Nike BOX Msk», – отмечается в сообщении.