РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Более 2 тысяч человек приняло участие в праздновании Дня Дубровиц в одноименном поселке подмосковного Подольска 10 июня, мероприятие завершилось запуском нескольких сотен светящихся воздушных шариков со светодиодами, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела администрации в микрорайоне Дубровицкий Валерий Боярко.

День села Дубровицы отмечают ежегодно во второе воскресенье июня и посвящают его Дню России, в 2018 году был 25-й юбилейный праздник. Он начался со спортивного утра, затем состоялся турнир по боулингу «Праздничная лига» среди спортклубов Подольска.

«Всего в праздновании Дня Дубровиц в течении дня приняло участие более 2 тысяч человек. Мероприятие завершилось световым шоу и запуском нескольких сотен светящихся воздушных шариков со светодиодами», - сказал Боярко.

В Гербовом зале усадьбы Голицыных прошла музыкально-поэтическая программа «Россия в сердце». На Дворцовой площади провели торжественное открытие праздника, в котором приняли участие Боярко, председатель комитета по культуре и туризму администрации горокруга Борис Денисов, директор КПЦ «Дубровицы» Александр Дюбанов.

На Дворцовой площади работали ярмарка, летнее кафе, развлекательные площадки для детей и взрослых, аттракционы. Провели парад детских колясок и поздравили семьи, у которых в этом году юбилей совместной жизни.

В культурно-просветительском центре «Дубровицы» показали концертную программу местные коллективы самодеятельности. Возле усадьбы Голицыных можно было посмотреть танцы, послушать песни и поучаствовать в розыгрыше призов.