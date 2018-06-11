РИАМО - 11 июн. Впервые в международном фестивале Петра Чайковского в подмосковном Клину принял участие Московский театр имени Ермоловой, он показал спектакль, поставленный по письмам и дневникам композитора, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой.

«Московский театр имени Ермоловой впервые принял участие в международном фестивале Чайковского. Публике представлена специальная версия спектакля «Чайковский». В роли «от автора» выступил художественный руководитель театра, народный артист России Олег Меньшиков, прочитавший отрывки из писем и дневников композитора», - говорится в сообщении.

По словам Меньшикова, для участия в фестивале был переработан практически весь спектакль, потому что есть пьесы, не предназначенные для open air.

«Но мы сделали это. Есть люди, которыми гордится нация, народ, страна, а есть люди, которыми гордится мир. Петр Ильич - это тот человек. Мы хотели поклониться гению Чайковского и назвали всю эту историю «Один день из жизни Петра Ильича», - отметил Меньшиков.

Специально для данного проекта артист театра Сергей Кемпо написал композицию по письмам и дневникам композитора.

Меньшиков добавил, что при подготовке постановки создатели объединили эти фрагменты со сценарием Юрия Арабова, по которому поставлен спектакль.

«Это спецпроект - формат, специально созданный для фестиваля, потому что драматический спектакль требует особой световой картинки. Я очень надеюсь, что дальше мы будем делать что-то, связное с драматическим театром. Мы попросили бы стать таким же резидентом нашего фестиваля Олега Меньшикова, какими уже являются постоянные наши участники», - отметила Ширалиева.

Меньшиков отметил высокий уровень организации мероприятияи добавил, что сам хочет участвовать в фестивале и дальше.

IV Международный музыкальный фестиваль искусств Петра Чайковского проходит с 5 по 11 июня в Клину в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского.