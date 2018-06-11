РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 июн. В многофункциональных центрах подмосковного Королева увеличось количество оказываемых услуг, теперь там можно получить льготную транспортную карту и заменить водительское удостоверение, сообщил глава Королева Александр Ходырев.

«Теперь в каждом отделении МФЦ нашего города можно получить транспортную карту «Стрелка» льготной тарификации. Для этого на региональном портале государственных услуг uslugi.mosreg.ru необходимо подать заявление на получение карты, а затем прийти в МФЦ с документами, подтверждающими личность и льготный статус заявителя», - написал Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Он добавил, что также в любом отделении МФЦ Королева можно заменить водительское удостоверение. Для оформления необходимо предоставить: старое водительское удостоверение, паспорт, свидетельство о заключении брака или о перемене имени, медицинскую справку, квитанцию об оплате госпошлины. Ее можно оплатить сразу в МФЦ в специализированных терминалах.