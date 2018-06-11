РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. Жители садового некоммерческого товарищества «Ручеек» подмосковных Люберец попросили местные власти на официальной странице главы муниципалитета Владимира Ружицкого в Instagram установить у них новую детскую площадку, власти горокруга не возражают против данной инициативы.

По словам жителей, на их территории необходима установка новой детской площадки, поэтому они просят включить СНТ «Ручеек» в перечень дворов комплексного благоустройства.

«Администрация городского округа Люберцы не возражает против установки новой детской игровой площадки на территории СНТ «Ручеек» при соблюдении требований закона Московской области от 30 декабря 2014 года «О благоустройстве в Московской области», - ответил в комментариях сотрудник управления благоустройства администрации Люберец.

Он уточнил, что в соответствии с требованиями вышеуказанного закона садоводческие некоммерческие объединения граждан несут ответственность за соблюдением чистоты, порядка и благоустройства на отведенном земельном участке, в том числе и за содержание детской игровой и спортивной площадки.

По его словам, СНТ «Ручеек» будет необходимо принять площадку на баланс общего имущества собственников земельных участков. При этом элементы детской игровой площадки должны соответствовать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».