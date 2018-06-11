Как подать апелляцию по результатам ЕГЭ в 2018 году

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Апелляция не является способом убедить комиссию, что вы знаете предмет лучше, чем показал результат теста. Поэтому пытаться поднять свой общий балл таким методом не получится.

Подача апелляции будет актуальна в том случае, если:

- Есть сомнения в том, что в тестовой части было допущено меньше ошибок.

- По итогам проверки оказалось, что присутствует ошибка в части С экзамена (сочинение либо сложные задачи и пр.).

- Вы использовали в сочинении цитаты писателей или других исторических личностей. (Их речь не всегда соответствует грамматическим нормам современного языка, поэтому эксперты могли засчитать это как ошибку).

Апелляционная комиссия не рассматривает вопросы, связанные:

- с содержанием и структурой заданий (если вы не поняли формулировку задачи и т.п.);

- с нарушением участниками экзамена требований и правил проведения ГИА-11;

- неправильным оформлением экзаменационной работы (даже в случае, если ваш ответ правильный, но ход решения изложен неверно, это будет считаться ошибкой).

Апелляция рассматривается комиссией в течение 4 рабочих дней с момента ее поступления.