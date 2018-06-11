Как подать апелляцию по результатам ЕГЭ в 2018 году

Как написать апелляцию
Писать заявление на апелляцию нужно в той школе, в которой обучался участник ГИА-11.
Апелляцию пишет и подает сам ученик на бланке, который ему выдается государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Члены ГЭК выдадут бланк и объяснят, как именно его необходимо заполнить.
Написать заявление на апелляцию в Конфликтную комиссию можно в течение 2 рабочих дней с момента официальной публикации результатов по предмету.
Если вы не согласны с результатами
Апелляция не является способом убедить комиссию, что вы знаете предмет лучше, чем показал результат теста. Поэтому пытаться поднять свой общий балл таким методом не получится.
Подача апелляции будет актуальна в том случае, если:
- Есть сомнения в том, что в тестовой части было допущено меньше ошибок.
- По итогам проверки оказалось, что присутствует ошибка в части С экзамена (сочинение либо сложные задачи и пр.).
- Вы использовали в сочинении цитаты писателей или других исторических личностей. (Их речь не всегда соответствует грамматическим нормам современного языка, поэтому эксперты могли засчитать это как ошибку).
Апелляционная комиссия не рассматривает вопросы, связанные:
- с содержанием и структурой заданий (если вы не поняли формулировку задачи и т.п.);
- с нарушением участниками экзамена требований и правил проведения ГИА-11;
- неправильным оформлением экзаменационной работы (даже в случае, если ваш ответ правильный, но ход решения изложен неверно, это будет считаться ошибкой).
Апелляция рассматривается комиссией в течение 4 рабочих дней с момента ее поступления.
Нарушения во время экзамена
Апелляцию можно подавать и в том случае, если вы заметили нарушения порядка проведения ЕГЭ во время экзамена. Об этом также следует заявить в письменной форме.
Писать апелляцию нужно сразу, не покидая пункта проведения экзамена, на имя члена государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
Апелляция рассматривается в течение 2 рабочих дней с момента ее поступления. Если претензия будет удовлетворена, то результаты ЕГЭ участника или всей аудитории будут аннулированы, и назначен день пересдачи.
При рассмотрении апелляции могут присутствовать:
- Участник ГИА (ученик)
- Родители или законные представители участника ГИА
- Члены ГЭК
- Представители Рособрнадзора
- Общественные наблюдатели
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Порядок рассмотрения апелляции по баллам
Согласно пункту 8.6, Приказа Департамента образования города Москвы от 28 декабря 2015 года №3586, рассмотрение одной апелляции о несогласии с баллами не должно превышать 30 минут на человека. Поэтому, если вам говорят, что вы должны уложиться в 15 минут, ссылайтесь на вышеуказанную информацию.
По закону в процедуре может участвовать ученик, родители или его законные представители. Теоретически нотариальная доверенность может стать пропуском на апелляцию юриста или учителя/репетитора.
Правило про «два первичных балла» является негласным. Нигде документально не прописано максимальное количество баллов, которые могут добавить по итогам апелляции.
В соответствии с вышеупомянутым приказом, в случае необходимости из архива запрашивается вариант контрольно-измерительных материалов (КИМ), выполнявшийся участником ГИА-11. Это значит, что, если родители или законный представитель настаивают на возможности увидеть работу участника ГИА, ее должны предоставить.
Что делать в случае отказа
В том случае, если пытаются сократить время приема или ссылаются на то, что максимум могут добавить 2 балла, попросите написать официальный письменный отказ на конкретную просьбу с подписью двух экспертов.
С этой бумагой вы можете написать заявление с претензией на имя Председателя Конфликтной комиссии. В документе обязательно укажите, что были нарушены конкретные пункты конкретных приказов.
Важные моменты
Черновики не являются доказательствами вашей правоты и материалами, которые рассматривает комиссия, ссылаться на них бесполезно.
В случае, если в сочинении выпускник использовал цитаты из произведений, то на апелляцию следует принести учебники или книги, в которых есть эти слова. Бывает, что комиссия снижает балл за грамотность или неправильные речевые обороты, однако, если это авторская пунктуация, то есть шанс, что члены комиссии пересмотрят свое решение в вашу пользу.
Даже если вам повысили балл на апелляции, это решение должны согласовать и утвердить в Центре ЕГЭ, откуда потом приходит соответствующий документ.
Где узнать результаты экзамена
Жители Москвы и Московской области могут узнать о результатах ЕГЭ на сайтах:
Официальный портал Единого государственного экзамена.
В разделе «Проверить результаты» нужно ввести ФИО ученика, код регистрации (или номер документа), указать регион и ввести проверочный код с картинки.
На сайте мэра Москвы.
Для москвичей примерный график публикации результатов и сроки подачи апелляций публикуются на официальном сайте Регионального центра обработки информации (РЦОИ) города Москвы в разделе «Расписание экзаменов, результаты и подача апелляций» для ГИА-11 и ГИА-9 за месяц до начала экзаменов.
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