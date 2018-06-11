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Как подать апелляцию по результатам ЕГЭ в 2018 году

Как обжаловать результаты государственной итоговой аттестации выпускникам 11‑х классов (ГИА‑11, или ЕГЭ), читайте в материале РИАМО.
© Фото, официальная страница Рособрнадзора в facebook
1

Как написать апелляцию

©  сайт мэра Москвы

Писать заявление на апелляцию нужно в той школе, в которой обучался участник ГИА-11.

Апелляцию пишет и подает сам ученик на бланке, который ему выдается государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Члены ГЭК выдадут бланк и объяснят, как именно его необходимо заполнить.

Написать заявление на апелляцию в Конфликтную комиссию можно в течение 2 рабочих дней с момента официальной публикации результатов по предмету.

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2

Если вы не согласны с результатами

©  сайт мэра и правительства Москвы

Апелляция не является способом убедить комиссию, что вы знаете предмет лучше, чем показал результат теста. Поэтому пытаться поднять свой общий балл таким методом не получится.

Подача апелляции будет актуальна в том случае, если:

 - Есть сомнения в том, что в тестовой части было допущено меньше ошибок.

 - По итогам проверки оказалось, что присутствует ошибка в части С экзамена (сочинение либо сложные задачи и пр.).

 - Вы использовали в сочинении цитаты писателей или других исторических личностей. (Их речь не всегда соответствует грамматическим нормам современного языка, поэтому эксперты могли засчитать это как ошибку).

Апелляционная комиссия не рассматривает вопросы, связанные:

- с содержанием и структурой заданий (если вы не поняли формулировку задачи и т.п.);

- с нарушением участниками экзамена требований и правил проведения ГИА-11;

- неправильным оформлением экзаменационной работы (даже в случае, если ваш ответ правильный, но ход решения изложен неверно, это будет считаться ошибкой).

Апелляция рассматривается комиссией в течение 4 рабочих дней с момента ее поступления.

3

Нарушения во время экзамена

© Фото, официальная страница Рособрнадзора в facebook

Апелляцию можно подавать и в том случае, если вы заметили нарушения порядка проведения ЕГЭ во время экзамена. Об этом также следует заявить в письменной форме.

Писать апелляцию нужно сразу, не покидая пункта проведения экзамена, на имя члена государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

Апелляция рассматривается в течение 2 рабочих дней с момента ее поступления. Если претензия будет удовлетворена, то результаты ЕГЭ участника или всей аудитории будут аннулированы, и назначен день пересдачи.

При рассмотрении апелляции могут присутствовать:

- Участник ГИА (ученик)

- Родители или законные представители участника ГИА

- Члены ГЭК

- Представители Рособрнадзора

- Общественные наблюдатели

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4

Порядок рассмотрения апелляции по баллам

© РИА Новости, Александр Уткин

Согласно пункту 8.6, Приказа Департамента образования города Москвы от 28 декабря 2015 года №3586, рассмотрение одной апелляции о несогласии с баллами не должно превышать 30 минут на человека. Поэтому, если вам говорят, что вы должны уложиться в 15 минут, ссылайтесь на вышеуказанную информацию.

По закону в процедуре может участвовать ученик, родители или его законные представители. Теоретически нотариальная доверенность может стать пропуском на апелляцию юриста или учителя/репетитора.

Правило про «два первичных балла» является негласным. Нигде документально не прописано максимальное количество баллов, которые могут добавить по итогам апелляции.

В соответствии с вышеупомянутым приказом, в случае необходимости из архива запрашивается вариант контрольно-измерительных материалов (КИМ), выполнявшийся участником ГИА-11. Это значит, что, если родители или законный представитель настаивают на возможности увидеть работу участника ГИА, ее должны предоставить.

5

Что делать в случае отказа

© РИАМО, Анастасия Осипова

В том случае, если пытаются сократить время приема или ссылаются на то, что максимум могут добавить 2 балла, попросите написать официальный письменный отказ на конкретную просьбу с подписью двух экспертов.

С этой бумагой вы можете написать заявление с претензией на имя Председателя Конфликтной комиссии. В документе обязательно укажите, что были нарушены конкретные пункты конкретных приказов.

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6

Важные моменты

© Ступинское Информагентство, Сергей Демянюк

Черновики не являются доказательствами вашей правоты и материалами, которые рассматривает комиссия, ссылаться на них бесполезно.

В случае, если в сочинении выпускник использовал цитаты из произведений, то на апелляцию следует принести учебники или книги, в которых есть эти слова. Бывает, что комиссия снижает балл за грамотность или неправильные речевые обороты, однако, если это авторская пунктуация, то есть шанс, что члены комиссии пересмотрят свое решение в вашу пользу.

Даже если вам повысили балл на апелляции, это решение должны согласовать и утвердить в Центре ЕГЭ, откуда потом приходит соответствующий документ.

7

Где узнать результаты экзамена

©  Фото, сайт мэра Москвы

Жители Москвы и Московской области могут узнать о результатах ЕГЭ на сайтах:

Официальный портал Единого государственного экзамена.

В разделе «Проверить результаты» нужно ввести ФИО ученика, код регистрации (или номер документа), указать регион и ввести проверочный код с картинки.

На сайте мэра Москвы.

Для москвичей примерный график публикации результатов и сроки подачи апелляций публикуются на официальном сайте Регионального центра обработки информации (РЦОИ) города Москвы в разделе «Расписание экзаменов, результаты и подача апелляций» для ГИА-11 и ГИА-9 за месяц до начала экзаменов.

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Надежда Бабушкина
ЕГЭВыпускникиГИААттестация
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