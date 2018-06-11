РИАМО - 11 июн. С понедельника в столице туроператор Raduga Travel приостанавливает свою деятельность и рекомендует всем, купившим путевки на отдых, обратиться в страховую компанию в Москве, сообщается на сайте организации.

«ООО «Радуга Трэвел Центр» <…> в связи с невозможностью туроператора исполнить свои обязательства по договорам о реализации туристского продукта по независящим от него причинам, и на основании статьи 17.4 ФЗ -132 «О туристской деятельности в Российской Федерации», настоящим уведомляет о приостановке туроператорской деятельности c 11 июня 2018 года», - говорится в сообщении.

В силу сложившейся ситуации, для решения вопроса страхового возмещения предлагаем лицам, имеющих с ООО «Радуга Тревел Центр» договорные отношения по реализации туристского продукта обратиться в ООО страховая компания «Орбита». Ее юридический адрес: Москва, площадь Журавлева, дом 2, строение 2, этаж 5, помещение 1, комнаты 22-25.

Как уточняется на сайте, головной офис туроператора находится по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом 1 строение 6, БЦ «W-Plaza-2», офис А205.

«Все обязательства по договорам о реализации туристского продукта, перед своими партнерами и туристами, забронированные с вылетом до 10 июня2018 года включительно будут исполнены в полном объеме. Проживание и обратные авиабилеты из Анталии будут осуществляться согласно их брони», - добавляется на сайте.