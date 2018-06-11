РИАМО - 11 июн. В Министерстве иностранных дел России предупредили, что в нескольких провинциях Вьетнама происходят беспорядки, которые могут представлять потенциальную опасность, сообщает Газета.ru.

«В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет», - говорится в официальном Twitter внешнеполитического ведомства.

В МИДе россиянам посоветовали избегать мест массового скопления людей, а также заранее планировать свои маршруты перемещений по Вьетнаму.