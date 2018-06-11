РИАМО - 11 июн. В День России жителям и гостям Московской области следует быть осторожными на улице из-за грозы и сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 июня в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При порывистом ветре спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, обрезать сухие деревья, машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, избегать использования телефона и электроприборов.

«Если вы на открытой местности: не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие); при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею; при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности», уточняется в материале.

Также при грозе нельзя купаться в водоемах, не следует бегать и ездить на велосипеде.