РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. В поселке Малаховка городского округа Люберцы до 1 сентября 2018 года подрядные организации отремонтируют дорогу к школе №52, сообщил сотрудник управления дорожного хозяйства администрации Люберец на официальной странице главы муниципалитета Владимира Ружицкого в Instagram.

Жители поселка пожаловались на странице главы на многочисленные ямы на дорогах и попросили власти провести ремонт дорог.

«В микрорайоне МЭЗ в Малаховке городского округа Люберцы сделаем полностью дорогу к школе №52, срок окончания работ - до 1 сентября 2018 года», - уточнил сотрудник администрации.