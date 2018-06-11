РИАМО - 11 июн. В Москву и Подмосковье летняя погода вернется к выходным, в субботу и воскресенье ожидается потепление до плюс 27 градусов, РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Погода будет неоднозначная. Хорошая погода вернется к нам к выходным, 16 и 17 июня. Будет переменная облачность без осадков, 22-27 градусов тепла, ночью до плюс 7-12 градусов. Все остальные дни практически до пятницы у нас будет влияние циклона. Температура воздуха немного повысится за счет облачности», - сказал Цыганков.

Он уточнил, что ночные температуры во вторник и среду составят около 7-12 градусов тепла, в четверг и пятницу в ночные часы температура воздуха будет от плюс 4 до плюс 9 градусов. Днем во вторник ожидается плюс 19 - плюс 23 градуса, в среду и в четверг - около 17-19 градусов тепла. В пятницу максимальная температура воздуха составит плюс 22 градуса.

Цыганков отметил, что во вторник ожидается понижение атмосферного давления до 740 миллиметров ртутного столба, в среду давление понизится до 735 миллиметров ртутного столба. К выходным давление повысится до 750-755 миллиметров ртутного столба.