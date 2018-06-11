РИАМО - 11 июн. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке неизвестной лихорадки на территории Уганды, от заболевания умерли девять детей, сообщает Газета.ru.

«Вспышка не диагностированного инфекционного заболевания среди 14 детей, девять из которых скончались на востоке Уганды, стала причиной разбирательства в парламенте страны 24 мая», - говорится в сообщении.

Врачи лечебных учреждений Уганды, в которые госпитализированы дети, не могут поставить диагноз. Также, по их мнению, клиническая картина свидетельствует о геморрагической лихорадке, причина которой неизвестна.

Роспотребнадзор уточняет, что угандийские власти держат ситуацию под контролем, однако просит россиян учитывать эту информацию в планировании своих поездок.