РИАМО - 11 июн. Понижение температура воздуха до минус 0,1 градуса зафиксировали на территории Московской области минувшей ночью, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Прошедшая ночь была теплее, чем вчерашняя, но также у нас в Черустях зафиксировали слабые заморозки - было минус 0,1 градуса», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в Наро-Фоминске ночью температура воздуха составила 4,8 градуса тепла. В центре Москвы ночью температура воздуха была плюс 12 градусов, на метеостанции в Тушине минимальная ночная температура составила 8,9 градуса тепла, на метеостанции на ВДНХ - плюс 9,5 градусов.