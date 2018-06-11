РИАМО - 11 июн. В День России в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье пройдет первый всероссийский военно-патриотический фестиваль юношеских коллективов, для гостей подготовили выставки и показательные выступления, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«На фестивале пройдут показательные выступления групп специальных караулов общественных патриотических организаций, команды исполнят песни военных лет, танцевальные номера. Будет открыта выставка «Воинские символы – традиции и современность» (история военных геральдических знаков)», - говорится в сообщении.

Также посетители увидят творческие работы патриотических объединений (живопись, графика, фотоработы) и показ исторической военной формы одежды, которую продемонстрируют участники фестиваля.

Главная цель мероприятия - привлечение внимания общественности к гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, воспитания у подростков чувства гражданственности, активной гражданской позиции, гордости за Вооруженные Силы и Россию.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.