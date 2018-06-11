РИАМО - 11 июн. В Московской области поселились шесть футбольных команд из стран, участвующих в чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«По состоянию на 06:00 11 июня на территорию Московской области прибыло шесть команд», - говорится в сообщении.

Сборная России расположилась на тренировочной площадке на ФБУ «УТЦ Новогорск» в Химках, команда из Португалии - на тренировочной площадке на базе «Сатурн» в Раменском районе. В Бронницы прибыли футболисты из Аргентины. Сборная Ирана поселилась в Одинцове. Команда из Перу будет заниматься на тренировочной площадке стадиона «Арена Химки» в Химках, а футболисты из Франции будут тренироваться в Истре.

«Для обеспечения безопасности спортивных мероприятий произведен расчет группировки сил и средств. Состав группировки 4,65 тысячи человек, 1002 единицы техники», - добавляется в материале.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

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