РИАМО - 11 июн. За прошедшие сутки на территории Московской области зафиксировали 23 возгорания, в их ликвидации приняли участие более 200 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

«Пожаров - 23. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 203 человека, 58 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 12 раз, при этом спасено 16 человек. Аварий на водных бассейнах не было.