РИАМО - 11 июн. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без существенных осадков, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности существенных осадков не ожидается. При юго-западном ветре, который подует со скоростью 3-8 метров в секунду, максимальная температура воздуха в Москве составит 17-19, по области * 15-20 градусов», - говорится в сообщении.

Среднесуточная температура воздуха в регионе пока еще останется ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Атмосферное давление понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба.

Погода в Москве и Подмосковье будет вполне комфортной для большинства людей и не вызовет заметных метеопатических реакций.

«Выходной день хорошо подойдет для прогулок на свежем воздухе. Особенно полезно это будет людям, страдающим хронической кислородной недостаточностью, ведь содержание кислорода в воздухе будет близко к оптимальному. Но прохладная погода имеет и ряд минусов. Во-первых, повышается риск простудных заболеваний, ведь солнце очень обманчиво, а во-вторых, неважно себя чувствуют люди с хроническими патологиями суставов и позвоночника», - отмечают синоптики.

Также специалисты напоминают аллергикам о цветении растений.