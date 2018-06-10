РИАМО – 10 июн. В квартире жилого дома на юго-востоке Москвы обнаружили тела двоих мужчин, передает в воскресенье РЕН ТВ.

«По предварительным данным, одного из убитых обнаружили с простреленной головой. Рядом с ним на кухне находился другой погибший», - говорится в сообщении.

Неподалеку от убитых обнаружили множество гильз - в квартире прогремело несколько выстрелов.

Обстоятельства инцидента в данный момент выясняются. Предполагаемый убийца мог скрыться с места происшествия.