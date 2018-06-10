РИАМО - 10 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в дачном доме в Солнечногорском районе Подмосковья, к тушению привлекли семь человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 12:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, Солнечногорский район, поселок Поварово, СНТ «Лесовод».

«В 15:38 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек», - говорится в сообщении.

В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8(498)5054170, а также по телефону спасения - 01, с мобильного «101».