РИАМО – 10 июн. Баскетбольный клуб ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18, в решающем матче «Финала четырех» ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» со счетом 95:84, передает ТАСС.

«Самым результативным баскетболистом матча стал российский защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 21 очко, также он сделал девять результативных передач, четыре подбора и три перехвата. В составе ЦСКА лучшим стал американский защитник Кори Хиггингс (20 очков и две передачи)», - говорится в сообщении.

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ седьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в девяти турнирах из десяти, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали «Химки», обыграв в финальном матче ЦСКА со счетом 66:64.

Четвертый раз ЦСКА побеждает в Единой лиге ВТБ под руководством греческого тренера Димитриса Итудиса. Итудис возглавил ЦСКА летом 2014 года и с тех пор привел команду к четырем победам в Единой лиге ВТБ из четырех возможных. Также под руководством грека армейцы в 2016 году выиграли Евролигу.