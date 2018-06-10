РИАМО – 10 июн. Видео жестокого избиения водителя скорой помощи в Москве опубликовали в Сети, трое подозреваемых задержаны, передает РЕН ТВ.

«Нападение произошло на улице Яблочкова. Как стало известно, мужчины попросили у водителя скорой помощи таблетку от головной боли. Бригада медиков в этот момент находилась у пациента. Водитель ответил, что не может дать таблетку, так как не является врачом», - говорится в сообщении.

После этого хулиганы поцарапали горлышком от бутылки карету скорой помощи. Возмущенный водитель вышел из машины.

После короткой перепалки мужчины набросились на него и стали избивать. Напавшие на водителя задержаны.

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