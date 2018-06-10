РИАМО - 10 июн. В подмосковных Химках ведется масштабная подготовка к празднованию Дня России, центральные улицы, парки, скверы, а также социальные и торговые объекты муниципалитета украсят более 3 тысяч флагов и различных тематических элементов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Коммунальщики Химок украшают Химки в преддверии 12 июня. В этом году в городском округе состоится масштабное празднование Дня России. По предварительным данным участие в гуляниях примут несколько тысяч жителей и гостей округа.

«В этом году при украшении Химок используют более 5 тысяч различных элементов: более 3 тысяч флагов расцвечивания, а также различные объемно-декоративные конструкции, билборды и плакаты», - говорится в сообщении.

В преддверии Дня России флагами украшены пять объектов культуры и восемь спортивных объектов муниципалитета. Более 1,2 тысячи флагов украсят многоквартирные дома во всех микрорайонах городского округа.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.