РИАМО – 11 июн. Более 100 мастер-классов, шоу и спектаклей пройдут в Москве в рамках фестиваля «День России. Московское время», который стартует с понедельника.



На фестивале «День России. Московское время», что пройдет в столичных парках и на городских площадках 11 и 12 июня, организуют большую культурную программу для детей и их родителей. Юных гостей ждут детские спектакли, шоу гимнастов и иллюзионистов, концерты детских музыкальных коллективов и более сотни творческих и кулинарных мастер-классов! Посетить все мероприятия можно совершенно бесплатно.



В дни фестиваля также пройдет турнир по пляжному волейболу – спорту, который легко поможет почувствовать пляжное настроение даже в весьма прохладном московском июне. На площадке волейбольной коробки размером 20 на 10 метров, засыпанной специальным песком, одновременно могут играть 10 человек.



Также на этих площадках будут организованы мастер-классы по капоэйре, зумбе, фрисби и другим видам спорта. Спортивные площадки будут работать 11 и 12 июня с 12:00 до 21:00.



Любителей пляжного футбола ждут в эти же дни в парке Победы на Поклонной горе. В рамках праздничных мероприятий фестиваля «День России. Московское время» здесь будет установлена футбольная коробка размером 30 на 25 метров.



Праздничные мероприятия организуют в День России в 20 парках и четырех усадьбах столичного департамента культуры. 12 июня гостей приглашают посетить познавательные лекции об истории и культуре страны, принять участие в мастер-классах и викторинах, освоить зумбу и гавайскую хулу.



На Новом Арбате предложат отведать расстегаи и пирожки, блинчики из черемуховой, гречишной и кедровой муки и рассольник, а также гречневую кашу и оригинальный печеный картофель. Здесь же будут продавать уникальные предметы декора – изразцовую плитку, изделия из фарфора, оригинальную керамику и украшения.



На площади Революции можно будет приобрести игрушки, изделия из льна, керамику, свечи, авторские украшения и даже музыкальные инструменты: гусли, балалайки и колесные лиры. На Тверской площади можно будет приобрести елецкие кружева, интерьерные игрушки ручной работы, керамику, посуду и предметы декора ручной работы, подарки от «Мастерской майолики».



На Новом Арбате, площадях Тверской и Революции гости фестиваля, среди которых, конечно же, будут футбольные болельщики, смогут выбрать подарок на любой вкус – футболки, «шапки болельщика», рюкзаки и сумки, сувенирные тарелки, игрушки, блокноты и магниты – всего 22 наименования сувениров, которые помогут стать ближе к большому футбольному празднику. А чтобы выбирать было не только интересно, но и вкусно, организаторы фестиваля предлагают попробовать мороженое и разнообразные сладости – пряники, карамель, печенье.



День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.