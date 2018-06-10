РИАМО - 10 июн. В столице заработала площадка для болельщиков чемпионата мира по футболу, сообщается в Twitter-аккаунте информационно-сервисного портала для болельщиков ЧМ-2018 в России.

«В столице открылась площадка фестиваля болельщиков FIFA», - говорится в подписи к опубликованным фотографиям.

На фотографиях видно, что фан-зона находится недалеко от здания МГУ.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».