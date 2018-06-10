РИАМО - 10 июн. Ветер с порывами до 10 метров в секунду ожидается в Москве 11 июня, температура воздуха может подняться до 20 градусов тепла, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По прогнозу синоптиков, 11 июня 2018 года на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 10 июня на 11 июня 6-8 градусов. В центре города до 10 градусов, днем 11 июня – до 20 градусов», - говорится в сообщении.

«Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 3-8 метров в секунду, днем юго-западный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за заморозков ночью 11 июня.