РИАМО - 10 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за заморозков ночью 11 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 21:00 воскресенья.

«Желтый» уровень опасности из-за заморозков также объявили на территории Костромской, Ивановской, Владимирской, Тамбовской, Рязанской областях.

Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что на июньские праздники в Московском регионе прохладная погода сменится незначительным потеплением, вслед за которым придут небольшое похолодание и кратковременные дожди.